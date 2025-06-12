İBB'nin reklam panolarına Erdoğan'dan sonra Espessolab geldi

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
İBB'nin reklam panolarına Erdoğan'dan sonra Espessolab geldi

İBB'nin reklam panolarına Espressolab isimli kahve firmasının reklamları da konuldu. Bu marka CHP'nin boykot listesinde yer alıyor.

İBB'ye yönelik operasyonlar sonucunda belediye billboardlarını işleten şirketlere kayyum atanmıştı.

Bunun ardından reklam panoları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatıldı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken el konulan billboardlara CHP'nin boykot lisetesine aldığı Espressolab isimli kahve firmasının reklamları da konuldu.

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Halk TV'deki habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Martta başlayan operasyonların bir sonucu belediye billboardlarını işleten şirketlerin kayyuma devredilmesi oldu.

Bununla birlikte İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun afişleri billboardlardan indirildi. İmamoğlu'nun fotoğraflarına yönelik engellemelere kamuoyunda tepkiler sürerken el konulan billboardlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişleri asıldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından açıklanan boykot listesinde yer alan Espressolab da reklam panolarında yerini aldı. Ayrıca CHP'nin Espressolab'i boykot etmesinin ardından çok sayıda üst düzey AKP'li isim ünlü kahve zincirinin mağazalarına gidip boykota karşı çıkmıştı.

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