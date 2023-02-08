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İBB'nin uydu bağlantılı 11 mobil iletişim aracı Hatay'a ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 mobil iletişim araçlarının Hatay’a ulaştığını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:34
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İBB'nin uydu bağlantılı 11 mobil iletişim aracı Hatay'da

İBB'nin uydu bağlantılı 11 mobil iletişim aracı Hatay'a ulaştı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 8 bin 574'e yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan deprem bölgelerinde iletişim sıkıntıları yaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 mobil iletişim araçlarının Hatay’a ulaştığını ifade etti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “11 mobil iletişim aracımız güçlü uydu bağlantı kapasitesi ile Hatay’da iletişimi daha sağlıklı hale getirecek. Ekiplerimiz artık Hatay’da” dedi.

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fatih
8.02.2023 15:37
teşekkürler ekrem başkan iyi ki varsınız sizin gibi başkanları görünce daha da umutlanıyorum  
 
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