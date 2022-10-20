﻿İBB, Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi'ni Gümüşhane'de açtı

Merhum Canlı’nın adını taşıyan merkezi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben, bugün burada bir fotoğraf gördüm. O fotoğraf çok önemli. İBB Başkanı ve Gümüşhane Belediye Başkanı bir arada. Bu, Türkiye açısından çok önemli bir fotoğraf. Ama bu fotoğrafı sağlayan Mustafa Canlı'dır” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında, “Devletin tüm kurumları hepimizin. Adı Milli Eğitim’dir, adı İçişleri Bakanlığı'dır. Adı şudur, budur. Biz de devletin bir kurumuyuz. Biz de devletimizi temsil ediyoruz. Devletimizin bu eserini, burada sizlere sunarken, ‘O yaptı, bu yaptı’ demiyoruz. İstanbul halkının, milletimizin bütçesiyle yapıyoruz. Ortaklaşalım, bir arada olalım. Gümüşhane Belediye Başkanımız burada. Teşekkür ediyorum kendisine. Ne güzel. Çünkü bu emanet, artık onların. Yani bunun A partisi, B partisi, C partisi yok. İyi yapılan her şey, milletimize ait oluyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kovid-19 nedeniyle 29 Eylül 2020’de vefat eden İSTAÇ AŞ’nin merhum Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın adını memleketi Gümüşhane’de yaşatan “Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi”ni tamamladı. Merkezin açılışı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Canlı Ailesi’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.





AKŞENER: “BU FOTOĞRAF ÇOK ÖNEMLİ”

Karşısında İmamoğlu ve Çimen’i görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşener, konuşmasında, “Ben, bugün burada bir fotoğraf gördüm. O fotoğraf çok önemli. İBB Başkanı, Gümüşhane Belediye Başkanı, bütün siyasi partilerin temsilcileri, milletvekillerimiz ve hem bizim hem diğer partilerin genel başkan yardımcıları, kadınlar, erkekler, gençler bir arada. Bu, Türkiye açısından çok önemli bir fotoğraf. Ama bu fotoğrafı sağlayan Mustafa Canlı'dır. Normal şartlarda siyasi rekabetin, hele seçime doğru gidilen bir dönemde normaldir o rekabetin sertleşmesi. Türkiye'de biraz daha sakin olsak, iyi olur. Belki şu duayı etmemiz lazım: Cenab-ı Hak, hepimize Mustafa Canlı gibi, insanları birleştiren, bütünleştiren bir mirası, bir ismi bırakmayı bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.





“BURADA BİRLİKTEYSEK, SEBEBİ MUSTAFA CANLI”

İSTAÇ Genel Müdürü olarak atandığı dönemde Canlı’yı tebrik ettiğini aktaran Akşener, “Ben, ona dedim ki; ‘Allah utandırmasın, çok üstün hizmetler yapmayı nasip etsin.’ O da -ben tespih çekerim; bilir- bana dedi ki, ‘Abla, tespihlerinde beni unutma. De ki; ‘Cenab-ı Hak, beni haksızlık edenlerden eylemesin. İnsanların hakkına girenlerden eylemesin. Başarıyı insana hizmetle nasip etsin.’ Dolayısıyla bugün burada hep birlikteysek, kendisinin ettiği ve benim de ‘Amin’ dediğim, daha sonra da onlar adına ettiğim bu duaların Cenab-ı Hak nezdinde kabul olduğunu gösteriyor. Beraber burada olduğunuz için ikinizden de Allah razı olsun. Burayı şereflendirdiğiniz için, herkesten Allah razı olsun. Mustafa kardeşimizi inşallah bu resimden, bu fotoğraftan ve bu güzellikten Cenab-ı Hak onu haberdar etsin” şeklinde konuştu.





İMAMOĞLU: “MERKEZ, GÜMÜŞHANE'YE ÇOK ÖZEL HİZMETLER SUNACAK”

Konuşmasına merhum Canlı’ya rahmet dileyerek başlayan İmamoğlu da “Bence bu merkezin sunacağı eğitim imkanlarıyla, bu güzel şehrin güzel evlatları, burada Mustafa Canlı'nın vatana ve millete olan hizmet mücadelesinden alacakları ilhamla; donanımlı, pırıl pırıl çocuklar olacaklar ve ülkemize, hatta dünyaya ve insanlığa hizmet edecekler. Çocuklarımız atölyelerinde, deneysel etkinlik alanlarında, kütüphanelerinde, konferans salonlarında gökyüzü gözlemevinde, stüdyolarında bu üstün yetenekli çocuklarımız, burada dünyanın geleceğine hazırlanacaklar. Gümüşhane'nin tarihi, efsane evlerinden ilham alınarak tasarımı yapılan bu güzel eser, Gümüşhane'ye çok özel hizmetler sunacak” diye konuştu.





“CENAZEDE SÖZ VERDİM”

Merkezin yapımında emeği geçen her kişi, kurum ve kuruluşa teşekkür eden İmamoğlu, merhum Canlı’yı Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana tanıdığını belirtti. Canlı’nın adının Gümüşhane’de yaşatılması fikrinin hayata geçirilmesine merhumun cenazesinde karar verdiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İçimden ‘Ağabey, bu hizmet ettiğin şehirde, sana yakışan isminin asılı olduğu güzel bir eseri kazandırmaya söz veriyoruz’ dedim. ‘Ne olmalı’ diye çalıştık. Tabii ki biliyoruz hem bilim insanı hem teknik insan hem de eğitim sevdalısı. Bir de eğitime yapılan hizmet, bir ülkenin geleceğine yapılan hizmettir ve hiçbir zaman onun kıymeti gibi bir şey yok. O bakımdan, bu okula karar verdik. Kurumlar, bize bu konuda destek verdiler ve 10-11 bir ay gibi bir zaman içinde bitirdik. İç teçhizatıyla ilgili talep geldi. Hemen ona da ‘Evet dedik, onu da toparladık. Bu hizmet, Gümüşhane’mize hayırlı olsun.”





“DEVLETİMİZİN BU ESERİNİ, BURADA SİZLERE SUNARKEN, ‘O YAPTI, BU YAPTI’ DEMİYORUZ”

Devletin tüm kurumlarının yaptığı hizmetlerin tek sahibinin millet olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Yaptığımız hizmetin teslim edildiği kurumlar var. O kurumlar, hepimizin. Adı Milli Eğitim’dir, adı İçişleri Bakanlığı'dır. Adı şudur budur. Üzüntü duyduğum şeyi, burada da söylemek zorundayım. Söylüyorum ki, bundan ders çıkaralım. Hiç kimsenin böyle bir davranışta olmaması gerekir. Biz de devletin bir kurumuyuz. Biz de devletimizi temsil ediyoruz. Dolayısıyla devletimizin bu eserini, burada sizlere sunarken, ‘O yaptı, bu yaptı’ demiyoruz. İstanbul halkının, milletimizin bütçesiyle yapıyoruz. Gönlüm, hepsini ister. Ortaklaşalım, bir arada olalım. Gümüşhane Belediye Başkanımız burada. Teşekkür ediyorum kendisine. Ne güzel. Çünkü bu emanet, artık onların. Yani bunun A partisi, B partisi, C partisi yok. Yapılan, milletimize kalıyor. İyi yapılan her şey, milletimize ait oluyor” ifadelerini kullandı.





“DOĞRU OLAN ŞEY GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI’NIN YAPTIĞI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Beylükdüzü’nde açtıkları karakol binasının açılışı sırasında yaşananları hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ne yazık ki polis olmadan, karakol açtık. Bu hoşuma gitmiyor. Üzülüyorum bundan. Canım yanıyor. Çünkü, bugün ben varım, yarın yokum. Bir başkası gelecek, hizmet etmeye devam edecek. Ben; devletimizin, milletimizin hizmetine sunulan hangi husus var ise, davet edildiğim her ortama koşa koşa giderim. Kimin yaptığına bakmam. Elim çatlarcasına da alkışlarım. Hiç tereddüt etmem. Dolayısıyla bugün keşke Milli Eğitim teşkilatımızdan dostlarımız, kaymakamımızdan müdürümüze burada olsalardı. Ama onların buraya gelmemesine vesile olan kim var ise, yanlış yapıyor. Bu yanlıştan dönünüz. Bu doğru bir tavır değildir. Benzer bir şeyi Elazığ'da da yaşadım. Birçok yerde onlarca örneğini anlatırım, ama bunun olmaması gerekiyor. Doğru olan şey, Gümüşhane Belediye Başkanı'nın buraya gelmekle yaptığı şeydir. Kurumlar da teslim almaya gelecek. Ne olurdu yani, biz şurada masayı kursak, protokolü sizlerin huzurunda imzalasak; biz onlara protokolü versek, onlar bize teşekkür etse… Şöyle kocaman bir sarılsak birbirimize, ne olur Allah aşkına? Bu milletin birbirine sarılmanın dışında, ne arzusu olabilir? Benim Gümüşhane'de sarılmayacağım tek bir vatandaşım yaşamıyor. İstanbul'da sarılmayacağım tek bir vatandaşım yaşamıyor. Türkiye'mizde sarılmayacağımız tek bir vatandaşımız yaşamıyor. Kurumların sahibi siyasi partiler değildir. Siyasi partiler hepimiz için, hizmet için araç olan kurumlarımızdır. Amaç değildir. Amaç; devletimizdir, milletimizdir. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü bunları söylemezsek, bu hatayı yarın birileri yapmaya tekrar edebilir. Yapmasınlar, olmasın bunlar.”





ÇİMEN: “ŞAHSIM VE GÜMÜŞHANE HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise konuşmasında, “Gümüşhane olarak, bugün yine hayırlı bir hizmetin açılışında hep birlikte bir araya geldik. Merhum belediye başkanımız Sayın Mustafa Canlı adına, İBB tarafından yaptırılan okul açılışı için buradayız. Mustafa Canlı ağabeyimiz, Gümüşhane'nin yetiştirdiği önemli kişilerden birisiydi. Ayrıca iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir arkadaştı. Mustafa Canlı ağabeyimizin vefatı, her kesim olduğu gibi bizi derinden üzdü. Taraflı, tarafsız herkesin ağabeyi, kardeşi oldu. Biz, Gümüşhane'ye hizmet bayrağını ondan devraldık. Şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, Allah razı olsun” ifadelerini verdi. Kendilerinin de merhum Canlı’nın adını, kentin en güzel noktasındaki parka verdiklerini aktaran Çimen, “Mustafa Canlı ismi, şimdi de bu okulda yaşayacak. Bu okulun buraya yapılmasında emeği geçen Valiliğimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beyefendiye ve ekibine, şahsım ve Gümüşhane halkı adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





EMRE CANLI: “BABAMIZ MUSTAFA CANLI'NIN BİZLERE BIRAKTIĞI MİRASIN BİLİNCİNDEYİZ”

Akşener ve İmamoğlu’na, “Bizi bu duygu yüklü günümüzde yalnız bırakmadınız” sözleriyle teşekkür eden merhum Canlı’nın oğlu Emre Canlı, “Bu şehre uzun yıllar hizmet etmiş, bu topraklara bütün benliğiyle bağlı bir babanın evladı olarak, vefatının ardından Mustafa Canlı isminin hala bu şehir için iyiliklere vesile olmasının büyük gururunu yaşıyorum. Buradan yetişecek olan evlatlarımızın her zaman yanında olacağız. Türkiye'nin neresinde bir tanıdık için yapılacak bir şey varsa, canla başla koşmuş bir memleket evladı olarak babamız Mustafa Canlı'nın bizlere bıraktığı en büyük mirasın pırıl pırıl, iyilik dolu bir geçmişi olduğu bilincindeyiz. Hayatı boyunca hep iyilikler içinde yaşamış, kalbi insan sevgisi dolu babamız Mustafa Canlı adının böyle değerli bir eserde yaşamasına vesile olan herkese tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından açılış için kurdele kesimine geçildi. Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Ümit Dikbayır, Metin Ergun, milletvekilleri, İBB Başkanı İmamoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen ve Canlı Ailesi tarafından kesilen kurdeleyle, çok sayıda Gümüşhanelinin katılımıyla gerçekleştirilmiş oldu. Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, daha sonra açılışı yapılan merkezde incelemelerde bulundu.