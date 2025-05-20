İBB’ye 3. dalga operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı...

TYT Türk'ün haberine göre; İBB'ye yönelik soruşturmalar peş peşe devam ediyor. "Yolsuzluk" soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleşti. İhalelerde yolsuzluk yapıldığıyla ilgili davada birden fazla isim hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA DAİRE BAŞKANI TANER ÇETİN DE VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve usülsüzlük iddiaları üzerine başlatılan operasyonların üçüncü dalgası gerçekleşti. Aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunanlardan bazılarının gözaltına alındığı, bu kişilerin adreslerinde arama işlemi yapıldığı belirtildi. Soruşturma, İBB nin reklam ihalelerinde yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gerekçe gösteriliyor. Şüphelilerin işlemlerinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak kışlasında devam ettiği aktarıldı.

BAŞSAVCILIK: TANER ÇETİN VE 22 İBB PERSONELİNE GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan Taner Çetin isimli şahsın Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de karıştığı eylemlere ilişkin yapılan soruşturma da başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ilde ettiği tespit edilmiştir.

MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler in direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edilmiştir.

Taner Çetin’in karışmış olduğu adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer alan yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı operasyon kapsamında hedef şahıslar olarak belirlenmiş ve ilgililer hakkında gözaltı-arama el koyma inceleme kararları verilmiştir."