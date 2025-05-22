İBB'ye 3. dalga operasyonda ifadeler tamamlandı

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İBB'ye 3. dalga operasyonda ifadeler tamamlandı

İBB'ye 3. dalga operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sabah saatlerinde sevk edilmişlerdi. 22 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

20 Mayıs'ta İBB'ye yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. 3. dalga operasyonda Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. ihale soruşturmasında aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bugün sabah saatlerinde 22 kişi adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi salı günü jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

SAVCILIKTAKİ İFADE ALMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri bitti. 22 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade alma işlemleri tamamlandı.

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