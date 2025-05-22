İBB’ye 3. dalga operasyonunda 16 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarıyla sürdürülen soruşturmada, 20 Mayıs tarihinde 3’üncü dalga gözaltı operasyonu gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde, ‘Medya AŞ ile Kültür AŞ bünyesinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi’ ve ‘bu süreçlerde rüşvet alınması’ suçlamalarıyla, İBB personeli, şirket temsilcileri ve şirket çalışanlarından oluşan 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Ancak 2 kişinin ‘firari’ olduğu belirtildi.

3’üncü dalga operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 16’sı için tutuklama talep edilirken, savcılık diğer 4 kişi için adli kontrol talebinde bulundu.