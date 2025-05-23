İBB'ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda üst düzey isim gözaltında...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bugün şafak baskınıyla 4. dalga operasyon gerçekleşti. Operasyonda çok sayıda üst düzey isim yer alırken, KİPTAŞ Genel Müdürü, İmamoğlu'nun koruma ve kalem müdürünün de olması dikkat çekti..

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İBB'ye bağlı olan İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda 'usulsüzlükler' iddiası kapsamında aralarında Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbülü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın isimli şüphelilerin de yer aldığı toplamda 49 kişi hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklandı. Başsavcılık, "İstanbul Emniyet'ine bağlı Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’ne talimat verdik, 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttık" dedi.

ARALARINDA ÜST DÜZEY İSİMLERDE VAR

Gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer aldı; Kadriye Kasapoğlu (Özel Kalem Müdürü), Mustafa Akın (Koruma Müdürü), Ali Kurt (Kiptaş Genel Müdürü) Arif Gürkan Alpay ( İBB Genel Sekreter Yardımcısı) Yavuz Saltık ( Muhtarlıklar Daire Başkanı)...

DETAYLAR GELİYOR...