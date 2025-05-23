İBB'ye 4. dalga operasyonu! Gözaltına alınanların tek tek isimleri açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, bugün sabah saatlerinde 4. dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Başlatılan operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 49 kişiden 44'ü gözaltına alındı.

İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltı kararı verilen isimler arasında KİPTAŞ ve İSTAÇ genel müdürleri, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında bulunması dikkat çekti.

İBB operasyonunda soğan parası şüphe oluşturdu!

Yolsuzluk soruşturması "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından sürüyor.

KİMLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

Haklarında gözaltı kararı çıkarılanların isimleri tek tek belli oldu.

İşte belli olan isimlerin listesi şöyle:

- Kadriye Kasapoğlu (Özel Kalem Müdürü)

- Mustafa Akın (Koruma Müdürü)

- Ali Kurt (Kiptaş GM)

- Arif Gürkan Alpay (Genel Sekterer Yardımcısı)

- Yavuz Saltık (Muhtarlıklar Daire Başkanı)

- Ziya Gökmen Togay (İSTAÇ GM)

- Seyfullah Demirel (İBB Eski Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı)

- Burak Alp (İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Müdür Yardımcısı)

- Ekrem Yıldırım (İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı)

- Ceyhun Avşar (Raylı Sistemler Daire Başkanı)

- Ahmet Önal (Raylı Sistemler Avrupa Y. Müdürü)

Abdulbaki Yayla (Raylı Sistemler Müdür Yardımcısı) (İhale Komisyonu Üyesi)

- Osman Şahin (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)

- Burak Salman (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)

- Fadime Şimşek İşpir (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)

- Hakan Kuk (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)

- Akif Gündüz (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)

- Mustafa Başar Arıoğlu (Yapı Merkez İnşaat Ortağı)

- Erdem Arıoğlu (Yapı Merkez İnşaat Ortağı)

- Sami Özge Arıoğlu (Yapı Merkez İnşaat Ortağı)

- Bülent Yılmaz (ASOY Genel Müdür)

- Serpil Kadıoğlu (ASOY Finans Müdürü)

- Altan Gözcü (ASOY İdari Müdür)

- Murat Erenler (Adem Soytekin Koruma)

- Nezahat Kurt (Emlakçı)

- Ufuk Tetik (Emlakçı)

- Ogün Soytekin (Adem Soytekin’in Kardeşi)

- Çağla Demir (Kültür AŞ Çalışanı)

- Kamuran Ataç

- İbrahim Bülbüllü

İBB’ye 4. dalga operasyon: Bu düzen hukuk değil mafya düzenidir

İBB'ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda üst düzey isim gözaltında...

CHP'li Günaydın: Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar