İBB'ye 5. dalga operasyon başladı! Çok sayıda belediye başkanı gözaltına alındı...

İBB operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Bugün bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör iddiasıyla yürüttüğü soruşturmanın 5. dalga operasyonunu gerçekleştirdi.

7 AYRI SUÇ İDDİASIYLA 47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlk etapta 44 kişi hakkında verilen gözaltı kararı artarak devam etti. Edinilen ilk bilgilere göre; 4 farklı soruşturmada 7 ayrı suç iddiası ile 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ARALARINDA ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe İBB İştiraki İSFALT Müdürü Burak Korzay, CHP PM üyesi Baki Aydöner’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Evlerde arama ve gözaltı işlemleri yapılıyor.

Haklarında gözaltı kararı verilenler şu şekilde;

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe,

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,

İBB İştiraki İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay,

İBB İştiraki Ağaç Aş. Genel Müdürü Ali Sukas

CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu

CHP PM üyesi Baki Aydöner,

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

İBB Genel Sekreter yardımcısı Av. Erdal Celal Aksoy

Beşiktaş Belediye başkan yardımcısı Ozan İş

Avcılar Belediye Başkan yardımcısı yer alıyor.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, "4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplamda 47 şüpheli hakkında arama - el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. İşlemler icra edilmeye devam etmektedir" denildi.