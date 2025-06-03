İBB'ye 5 dalga soruşturmasında yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: AA
İBB'ye 5 dalga soruşturmasında yeni gelişme!

İBB'ye 5. dalga operasyonda gözaltına alında 38 kişiden 1'i serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı, 36'sı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden gerildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Gözaltına alında 38 kişiden 1'i sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı, 36'sı adliyeye getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalanmış, 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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