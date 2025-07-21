İBB'ye 6'ncı dalga operasyonda flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB'ye 6'ncı dalga operasyonda flaş gelişme

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı. 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

CHP'li belediyelere ardı ardına operasyonlar yapılırken İBB'ye geçtiğimiz günlerde 6'ncı dalga operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik son operasyon dalgasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" ve "ihaleye fesat" iddialarıyla başlattığı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik, 'arama' ve 'el koyma kararı' da verilmişti.

Gözaltı kararı verilen 18 kişiden 2'sinin gözaltına alınması sonucu toplam sayı 17'ye gelmişti.

Gözaltındakiler, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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