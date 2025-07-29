İBB'ye bir yeni operasyon daha! Çok sayıda isim gözaltında...

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken, İBB'ye dair dalgalar halinde devam eden soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de olduğu bazı yöneticiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde;

İrfan Demet -Genel Müdür

Kazım Taylan Sever-Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya- İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu: Muhabese Müdürü

Şeymus Oral: Mali İşler Daire Başkanı

AKTAŞ DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma dosyasında suç örgütünün İsfalt ve İett’den aldığı fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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