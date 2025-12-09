Cumhuriyet Gazetesi'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ve kamuoyunda tartışma yaratan "yolsuzluk" davası sürerken, ilçe belediyelerinde yaşanan gelişmeler dikkat çekici bir tezatlığı ortaya koydu.

İBB iddianamesinde, iktidara yakınlığıyla bilinen Torunlar firmasının öğrenci yurdu için yaptığı ve İBB Meclisi'nde AKP ile CHP'nin ortak oylarıyla kabul edilen şartlı bağış, "ruhsat düzenleme tipi" gerekçesiyle "rüşvet" olarak nitelendirilmişti. Ancak benzer bir bağış süreci, AKP yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi'nde farklı işledi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

2004 yılından bu yana AKP tarafından yönetilen Bahçelievler Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısında, JNR Mensucat Tekstil adlı şirketin belediyeye bir adet 2025 model kamyonet hibe etme talebi görüşüldü. Arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere bedelsiz ve şartsız yapılan bu hibe teklifi, hem AKP hem de CHP’li üyelerin oylarıyla oybirliği ile kabul edildi.

"UMARIM RÜŞVET DEMEZLER"

Teklifin onaylanmasının ardından söz alan CHP’li Meclis Üyesi Sehel Tursun Şahin, İBB davasına atıfta bulunarak manidar bir konuşma yaptı. Torunlar firmasının İBB'ye yaptığı bağışın iddianameye rüşvet olarak girmesini hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

"Buradaki konu bir bağış. Teklifi kamu yararını gözeterek meclis üyeleri olarak oybirliğiyle geçirdik. Dilerim ki yarın bir gün Bahçelievler Belediyesi, Belediye Başkanı Hakan Bahadır ya da biz meclis üyeleri rüşvet iddiasıyla suçlanmayız."

10 MİLYON TL DESTEK

Öte yandan aynı meclis oturumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı’nın Bahçelievler Belediyesi'ne yönelik şartlı nakit yardımı da gündeme geldi. Bakanlığın işbirliği kapsamında belediyeye yapacağı 10 milyon TL'lik yardım teklifi de oybirliğiyle kabul edildi.