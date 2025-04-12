İBB'ye üst düzey atama!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, emekli olarak görevinden ayrılmıştı. Kısa süre önce istifa ettiği iddiasıyla gündeme gelen Çağlar, İBB’de başkan danışmanı olmuştu.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri V. görevine Sayın Prof. Dr. Volkan Demir atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

VOLKAN DEMİR KİMDİR?

1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduğu, aynı üniversitede daha sonra yüksek lisansını ve doktorasını yaptığı duyurulan duyuruda, Demir'in iş hayatında veri uygulamaları, serbest bölgeler, vergi muhasebesi, sermaye piyasaları, borsa, uluslararası muhasebe ve raporlama alanlarında çalıştığı aktarıldı.