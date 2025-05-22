İBB'ye yapılan 3. dalga operasyonunda yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB'ye gerçekleştirilen 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

20 Mayıs'ta İBB'ye yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. 3. dalga operasyonda Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. ihale soruşturmasında aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bugün sabah saatlerinde 20 kişi adliyeye sevk edildi.

TYT Türk'te Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu sabah bülteninde adliyeye sevk edilen isimlerin görüntüleri servis edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi salı günü jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri bitti. 20 kişi adliyeye sevk edildi.

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