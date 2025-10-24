Türkiye güne operasyon haberiyle başladı. TELE 1 TV'ye polis baskını yapılarak Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' suçu kapsamında gözaltına alındı. Başsavcılık açıklamasında Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması açıldığı ayrıntısı gündem olurken İBB'ye başka bir suçtan operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün", "İSTANBUL SENİN" uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkwebde" satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB HANEM" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı iddia ediliyor.

15 GÖZALTI

13 şüpheli ile ayrıca örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kestiği iddia edilen 2 şüpheli olmak üzere 15 kişi hakkında kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, vergi usul kanuna muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü'ne üye olmak iddialarıyla gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan 'Operasyon-2' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Ekrem İMAMOĞLU Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında;

“İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB HANEM” isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması tespitiyle ilgili olarak programlarda yönetici ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden ibaret olup adı geçen örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat GÜLİBRAHİMOĞLU’nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüpheli olmak üzere toplamda *(15) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek, vergi usul kanuna muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü‘ne üye olmak suçlarından bugün saat:06.00 itibariyle* eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi tatbik edilmiş olup şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."