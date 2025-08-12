İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltında...

19 Mart'tan bu yana İBB'ye yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bugün de bir yeni operasyon daha gerçekleşti.

YOLSUZLUK İDDİALARI KAPSAMINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Jandarma tarafından yürütülen operasyonda İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in eski eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında reklam ihalelerinde yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltı kararı verildi.

14 İSME GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, 14 kişi hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildiği açıklandı.

JANDARMA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Jandarma ekiplerinin bu operasyonu gerçekleştirdiği belirtiliyor. Jandarma bölgesinde olmamasına rağmen operasyonu jandarmanın yürütmesi ise dikkat çeken nokta oldu.

Şu ana kadar 13 isim gözaltına alındı. İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ise 22 Mayıs'ta tutuklanmıştı.