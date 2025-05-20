İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonuna CHP’den sert tepki: İzmir mitingimiz iktidarı rahatsız etmiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonuna CHP’den sert tepki: İzmir mitingimiz iktidarı rahatsız etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmada üçüncü dalga gözaltı operasyonu başlatıldı. Sabah saatlerinde 22 kişi için gözaltı kararı çıkarılırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, operasyonu sert bir dille eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Karar kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona tepki gösterdi. Zeybek, bir gün önce düzenlenen İzmir mitingine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Belli ki dün İzmir mitingimiz iktidarı çok rahatsız etmiş. Sabahında tanıdık bir telaşla İBB’ye yönelik gözaltılar başlatıldı. Hayal gücünüze dayanarak yaptığınız operasyonlar ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan karalama kampanyalarınız hüsranla bitmeye mahkum. Yıpratmaya çalıştığınız her hamle, halkın vicdanına çarpıp geri dönüyor. Korkuyla yönetemezsiniz. Baskıyla susturamazsınız”

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