İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda 45 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye gönderildi.

45 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Operasyonun, İBB bünyesindeki İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda yürütülen ‘mali suçlar’ soruşturmasıyla bağlantılı olarak başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkezi İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu gibi 45 kişi yer aldı. Şüpheliler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.