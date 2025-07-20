İBB'ye yönelik operasyonlarda flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü soruşturmada 18 Temmuz'da yeni bir dalga gerçekleşti. "Rüşvet" ve "ihale usulsüzlüğü" iddiaları ile 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık başlattığı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik, 'arama' ve 'el koyma kararı' da verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerden 2'sinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltındakilerin sayısı 17'ye yükseldi.

ADLİYEYE SEVK BEKLENİYOR

Gözaltındakilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.