İBB'ye yönelik tutuklamalar sürüyor! Başkanvekili adliyede çileden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4.dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.
NURİ ASLAN'DAN ADLİYEDE GERGİNLİK
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, mahkeme kararından önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi almak istedi.
Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine gerginlik yaşandı.
"YAKARIM ORTALIĞI" ÇIKIŞIYLA KRİZ TIRMANDI
Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, sert ifadeler kullanarak tepki gösterdi.
"Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklindeki sözlerinin ardından Aslan’ın geçişine izin verildi.
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