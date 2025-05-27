İBB'ye yönelik tutuklamalar sürüyor! Başkanvekili adliyede çileden çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB'ye yönelik tutuklamalar sürüyor! Başkanvekili adliyede çileden çıktı

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonuyla 25 kişi tutuklandı. Mahkeme öncesi adliyeye gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, içeriye alınmayınca süreli gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4.dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

NURİ ASLAN'DAN ADLİYEDE GERGİNLİK

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, mahkeme kararından önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi almak istedi.

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Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine gerginlik yaşandı.

"YAKARIM ORTALIĞI" ÇIKIŞIYLA KRİZ TIRMANDI

Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, sert ifadeler kullanarak tepki gösterdi.

"Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklindeki sözlerinin ardından Aslan’ın geçişine izin verildi.

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