İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme. Savcılık harekete geçti

Kaynak: AA
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme. Savcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin manipülatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapılan manipülatif nitelikteki paylaşımın içeriğini oluşturanlar ve bunları yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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