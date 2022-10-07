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İbn Haldun Üniversitesi personel alacak

İbn Haldun Üniversitesi 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:08
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İbn Haldun Üniversitesi personel alacak

İbn Haldun Üniversitesi personel alacak
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve T.C. ibn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.” Denildi.

GEREKLİ BELGELER

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi

- Kimlik fotokopisi

Fotoğraf (2 Adet)

- Adli sicil belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi,

- Varsa Prof. Atama Yazıları

- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge - İngilizce

Duyuru Başlama Tarihi : 07.10.2022

Son Başvuru Tarihi : 21.10.2022.

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