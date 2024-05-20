İbn-İ Sina'nın baş ucundan ayırmadığı baharat! 1 kaşığı bile beyni güçlendiriyor

İbn-İ Sina, tıp alanında yaptığı çalışmalarla bilinen ünlü bir bilim insanıdır. Onun önerdiği ve baş ucundan ayırmadığı bir baharat var: hardal. İbn-İ Sina'ya göre, hardalın beyin üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar da bu iddiayı desteklemektedir.



Hardalın içerisinde bulunan bileşenler, beyin fonksiyonlarını güçlendirebilmekte ve hafızayı destekleyebilmektedir. Ayrıca, antioksidan özellikleri sayesinde beyin sağlığını koruyucu etkilere sahip olduğu da bilinmektedir.



HARDALIN FAYDALARI NELERDİR?

Hardal, zengin bir A vitamini kaynağıdır, Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve göz sağlığına iyi gelir. Kas ağrıları, hardal tüketerek savaşabileceğiniz problemlerden bir başkasıdır. Hardalın faydaları arasında, kas spazmlarını rahatlatma ve romatizmaya iyi gelme de yer almaktadır.

Günlük beslenme düzeninde hardala yer vermek, zihinsel performansı artırabilir ve beyin sağlığını koruyabilir. İbn-İ Sina'nın önerisi doğrultusunda, hardalın beyin için faydalı bir baharat olduğunu söyleyebiliriz.



Hardal nasıl tüketmeliyiz?



Hardal tohumunu haşlayarak bir çay elde edebilir, bu çayı limon ve tarçınla tatlandırıp afiyetle içebilirsin. Dolma, pilav, çorba ve etli yemeklerde bir tatlı kaşığı kadar haşlanmış hardal tohumu kullanılması, farklı aroması ve iştah açıcı etkisi ile yemeğin lezzetini katlar.