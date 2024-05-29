İbn-i Sina'nın herkese önerdiği Sirkencübin şerbeti. Mevlana mutlaka içermiş

Bu şerbet, özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir.



Sonuç olarak, İbn-i Sina'nın önerdiği Sirkencübin şerbeti sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen doğal bir içecektir

İbn-i Sina'nın önerdiği sağlık deposu olan Sirkencübin şerbeti, binlerce yıldır insanlar tarafından tüketilen ve birçok faydası bulunan bir içecektir. İçeriğinde bulunan doğal bileşenler sayesinde vücuda birçok açıdan fayda sağlayan bu şerbet, günümüzde de popülerliğini korumaktadır.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içeceklerden biri olan ve İbn-i Sina'nın da önerdiği Sirkencübin şerbeti, öyle faydalara sahip ki anlattıktan sonra artık siz de hayatınızdan eksik etmeyeceksiniz.

SİRKENCÜBİN ŞERBETİ TARİFİ

Gerekli malzemeler:

1 litre su

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı çiçek balı

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1-2 saat bekleyin ve günde 1 bardak tüketin.

SİRKENCÜBİN ŞERBETİ FAYDALARI

Sirkencübin şerbetinin en bilinen faydalarından biri, sindirim sistemine olan olumlu etkileridir. Sindirim sorunlarına iyi gelen bu şerbet, özellikle sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşayan kişiler için oldukça faydalı olabilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmasıyla da bilinir. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudu güçlendiren bu şerbet, hastalıklara karşı direnci artırabilir.

Yeni Akit'in haberine göre bir şerbetin birçok faydası daha bulunuyor. Eklem ağrılarını önler ve tedavi eder. Bu yüzden artriti olan kişilere önerilir.

Mide yanması ve karın ağrısına karşı etkili bir toniktir.

Sindirime iyi gelir, bağırsak hareketlerini dengeler ve kabızlıkla savaşır.

Kolesterol seviyelerini dengeler, yüksek tansiyonu önler.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Boğaz ağrısı ve solunum yolu problemleri için en etkili tedavilerden birisidir.

Enerji verir.

Serbest radikallerle savaşma özelliği sayesinde cildinize iyi gelir.

Ağız kokusunu yok eder.

Enflamasyonu azaltır.

"Modern yaşam" hastalığına karşı

Günümüzün "modern yaşam tarzı" bedeninizin sürekli strese ve fazla miktarda yağ ve şeker içeren yiyeceklerden dolayı yüksek asiditeye maruz kalmasına sebep oluyor. Yani resmen artık "hastalık" kategorisinde!..

Bu "modern yaşam tarzı" bedeninizin pH dengesini bozup, mide yanmasına sebep olur. Ayrıca çeşitli enfeksiyon ve hastalıklara zemin hazırlar.

"Sirkencübîn"i sabah kahvaltıdan ve herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan önce içmelisiniz. Böylece hem pH dengenizi düzenler hem de daha enerjik olmanızı sağlar.

Bu ana etkisi sayesinde bal ve elma sirkesi karışımı bedeninizin kendisini koruma becerisini arttıran en iyi alternatif tedavilerden birisidir.