23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İbn-i Sina yıllar önce tarifini verdi: Kanserden kısırlığa kadar faydası var

İbn-i Sina yıllar önce tarifini verdi: Kanserden kısırlığa kadar faydası var

Hastalıklara iyi gelmesi için doğal ürünleri kullanan İbn-i Sina zeytinyağı- incir karışımıyla birçok hastalığa şifa dağıtmasıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 15:23
Takip Et

İbn-i Sina yıllar önce tarifini verdi: Kanserden kısırlığa kadar faydası var. Zeytinyağı- incir karışımı birçok hastalığa şifa dağıtıyor

İbn-i Sina yıllar önce tarifini verdi: Kanserden kısırlığa kadar faydası var
+
Aa
-

İbn-i Sina'nın yıllar önce Küçük Tıp Kanunu kitabında hastalıklar için verdiği özel tarifler günümüze ışık tutmayı sürdürüyor. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında ifade etti.

ZEYTİNYAĞLI İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

-Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

-Hamile kalmayı kolaylaştırır

-Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.

-Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.

-Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.

-Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

-B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.

-Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

-Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.

-Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur

-Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

-Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.

-Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kurutulmuş incirde kalsiyum ve fosfor oranı yüksektir. Bu yüzden diş, kemik ve eklemler için çok yararlıdır. İncirdeki tüm vitaminler, proteinler ve mineraller hücrelerin yenilenmesini ve genç kalmayı sağlar.

Zeytinyağı ise birçok açıdan sağlıklı bir besindir. Ancak kuru incir ve zeytinyağından yapılan bu kür ile tüm bu faydaları iki katına çıkarabilirsiniz. Yapımı çok basit olan bu tarif için gereken malzemeler, doğal zeytinyağı ve kuru incirdir. Başka hiçbir katkı maddesine ihtiyaç yoktur. Evinizde dilediğiniz miktarda yapabilir ve aylarca tüketebilirsiniz.

Öncelikle temiz bir kavanozun içine alabildiği kadar kuru inciri yerleştirmelisiniz. Daha sonra, soğuk sıkım organik zeytinyağını eklemelisiniz. Her tarafı yağladığınızdan emin olduktan sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatmalısınız. Farklı tatlardan hoşlanıyorsanız, aroma vermesi için biraz baharat ekleyebilirsiniz. Tarçın, biberiye veya kekik bu karışımla oldukça uyumlu tatlara sahiptir.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

-Malzemeler

250-300 gr organik kuru incir
Yarım litrelik cam kavanoz
Saf zeytinyağı

-Yapılışı

İncirler yıkanır ve süzülür. Küçük parçalar halinde doğranır. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basılır. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı doldurulur. Ağzını kapatılıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletilir. Sabahları aç karnına iki-üç parça tüketilir.

ZEYTİNYAĞLI İNCİR NE İŞE YARAR?

Zeytinyağlı incir kürü, vücutta alkali üretimini harekete geçirir. Böylece daha sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olmayı sağlar.

Doğal bir afrodizyaktır, kadınlarda ve erkeklerde cinsel isteksizliği büyük ölçüde ortadan kaldırır. Özellikle genç insanların en büyük problemlerinden biri olan sivilce ve akne oluşumuna karşı savaşır. Bu kürü her gün tüketmek, sağlıklı bir cilde sahip olmayı ve yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmayı sağlar. Zamanla etkisini gösterdikçe kırışıklıkların azaldığı görülebilir.

Zeytinyağlı incir kürü, böbrek taşının meydana gelmesine karşı korur. Ayrıca sancıların azalmasını ve taşın düşmesini kolaylaştırabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
3
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
4
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
5
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
6
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
7
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.