İbn-i Sina'nın ısırgan otu tarifi neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor. İbn-i Sina'nın ısırgan otu tarifiyle ciğerlerinizi temizleyebilir, bağırsaklaınızın düzenli işlemesini sağlayabilirsiniz İşte ısırgan otunun diğer faydaları…
Bağırsakları yumuşatır
Sinir hastalıklarında sakinleştirici etkisi vardır
Tohumları dövülüp şurup şeklinde içilirse ishal yapar
Sirkeyle pansuman yapıldığından apseleri iyileştirir.
Yaprakları arpa suyuyla pişirilip içilirse akciğerleri temizler
Dövülmüş yaprakları burun kanamasını durdurur
Tuz ile ısırgan otu külünden elde edilen karışım köpek ısırmaları, ülser ve kanserleri tedavi eder
Tohumları burun deliklerini açar
Deri sertliklerini giderir
Afrodizyak etkisi yapar
Nefes darlığını açar