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İbn-i Sina'nın ısırgan otu tarifi neye iyi gelir?

Isırgan otu binlerce yıldır bilinen, insanlığın şifa deposu. Faydaları Tıp alimi İbn-i Sina'nın yıllar önce hazırladığı şifalı ısırgan otu tarifinde de gizli. İşte o tarif neye iyi geldiği…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 08:16
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İbn-i Sina'nın ısırgan otu tarifi neye iyi gelir?

İbn-i Sina'nın ısırgan otu tarifi neye iyi gelir?
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Isırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor. İbn-i Sina'nın ısırgan otu tarifiyle ciğerlerinizi temizleyebilir, bağırsaklaınızın düzenli işlemesini sağlayabilirsiniz İşte ısırgan otunun diğer faydaları…

Bağırsakları yumuşatır

Sinir hastalıklarında sakinleştirici etkisi vardır

Tohumları dövülüp şurup şeklinde içilirse ishal yapar

Sirkeyle pansuman yapıldığından apseleri iyileştirir.

Yaprakları arpa suyuyla pişirilip içilirse akciğerleri temizler

Dövülmüş yaprakları burun kanamasını durdurur

Tuz ile ısırgan otu külünden elde edilen karışım köpek ısırmaları, ülser ve kanserleri tedavi eder

Tohumları burun deliklerini açar

Deri sertliklerini giderir

Afrodizyak etkisi yapar

Nefes darlığını açar

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