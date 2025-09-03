Ibovespa siyasi gerginliğe direnç gösterdi: Günü 140.000 seviyesinin üzerinde tamamladı

Brezilya'nın ana borsa endeksi Ibovespa, çarşamba gününü hafif bir yükselişle tamamladı. Endeks, %0,1'lik artışla 140.000 puan seviyesinin üzerinde kapanışa ulaştı. Ancak bu seviye, endeksin yakın zamanda kaydettiği rekor seviyelerin gerisinde kaldı. Bu temkinli havanın ardında, ülkedeki derin siyasi belirsizlikler yatıyor.

DARBE DAVASI VE YARGIYA YAPTIRIM TEHDİDİ

Yüksek Mahkeme'nin, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve yedi müttefikini, 2022'deki darbe girişimine öncülük etmekle suçladığı davanın devam etmesi yatırımcıları tedirgin ediyor. Dava, ABD'nin Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'a yaptırım uygulama kararı ve sekiz Brezilyalı yargıç için vize askıya alma tehdidi gibi uluslararası gelişmelerle daha da karmaşık bir hal aldı. Bolsonaro ve sanıklar, suçlamaları reddediyor.

AF TASARISI VE EKONOMİK GÖSTERGELER

Siyasi arenada, Kongre, 8 Ocak'taki hükümet karşıtı protestolara katılanlar için potansiyel bir af tasarısı üzerinde artan baskıyla karşı karşıya. Tasarının, mahkemenin 12 Eylül'de sona ermesi beklenen duruşmasının ardından görüşülmesi planlanıyor.

Ekonomik veriler ise karışık bir tablo çiziyor. Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,2 azalırken; Ağustos ayı Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,3'e yükseldi. Bu artış, sektördeki daralmanın yavaşladığına işaret ediyor.

ŞİRKET HİSSE SENETLERİ KARIŞIK SEYRETTİ

Borsada şirket hisseleri karışık bir seyir izledi. Enerji devi Petrobras'ın hisseleri %0,7 değer kaybederken, madencilik şirketi Vale %0,3 değer kazandı. Piyasalar, siyasi gelişmeleri ve ekonomik verileri yakından takip etmeye devam ediyor.