İbra ne demek? İbra etmek ne anlama geliyor?

‘İbra’ kelimesinin ne anlama geldiği son zamanlarda Google arama motorunda sık sık araştırılıyor. Peki, ibra ne demek? İbra etmek ne anlama geliyor?

İbra ne demek? İbra etmek ne anlama geliyor?

Son zamanlarda ‘ibra’ kelimesinin anlamı sık sık araştırılıyor. ‘İbra’ kelimesi gündem ki haberlerde sık yer alıyor. Peki, ibra ne demek? İbra etmek ne anlama geliyor?

İBRA NE DEMEK?

Sözlükte “arındırmak, aklamak, temize çıkarmak, yükümlülükten kurtarmak” gibi anlamlara gelen ibra: aynı kökten türeyen ve gerek ibra işleminin gerekse başka sebeplerin sonucunda gerçekleşen suçsuzluk, borçsuzluk ve yükümlülükten kurtulma durumunu ifade eden berâet kavramıyla yakından ilişkili olduğu gibi, karı ve kocanın evlilik haklarından karşılıklı olarak vazgeçmeleri anlamındaki mübaree veya yine bir fıkıh terimi olan istibrâ kavramlarıyla da anlam benzerliğine sahiptir.

Aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunmakla birlikte ibrâ ile berâetin birbirinin yerine kullanıldığı da olur.

Fıkıh terimi olarak ibra, bir kimsenin başkasının zimmetinde veya nezdinde olan hakkından karşılıksız olarak vazgeçmesini ifade eden hukuki işlemin adıdır.

Hakkın, sahibi tarafından düşürülmesini ve dava konusu olmaktan çıkarılmasını ifade etmesi itibariyle ibrâ borç münasebetini sona erdiren bir işlemdir. Bu işlemde ibrâ eden kimseye mübri’, ibrâ edilen kimseye mübre’ ve ibrânın konusu olan hak veya borca mübreün minh denilir.

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