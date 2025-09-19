İbrahim Çelikkol “eşim” diyerek bahsetmişti: Natali Yarcan ile şimdi gerçekten evleniyor!

Ünlü oyuncu, üç yıllık sevgilisi Natalie Yarcan ile yarın evliliğe adım atıyor. Çiftin düğün yeri ise hâlâ gizemini koruyor.

Konuyu Günaydın yazarı Bülent Cankurt yazdı.

İşte detaylar...

"Oyuncu İbrahim Çelikkol ve üç yıllık sevgilisi Natali Yarcan ile ilgili müjdeli bir haberim var! Çelikkol, geçen yıl katıldığı Venedik Film Festivali'ndeki 'Kineo Ödülleri'nde 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alırken yaptığı teşekkür konuşmasında Yarcan'dan "eşim" diye bahsetmişti."

YARIN EVLENİYORLAR!

"Çelikkol’un “eşim” demesi ve Yarcan’ın parmağındaki tek taş yüzük nedeniyle çiftin gizlice evlendiği düşünülmüştü.

Gerçeği benden öğrenin... O iddialar doğru değildi, İbrahim Çelikkol, “eşim” dediği Natali Yarcan ile yarın evleniyor."

"Ancak çift bu konuda çok temkinli olduğu için düğün yerini kimse bilmiyor.

Sanırım her ikisinin de geçmişte bir evlilik geçmişi olduğu için sade bir nikâhla ilişkilerini resmileştirecekler. Mutlulukları daim olsun."

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. Anne tarafı Selanik göçmeni Türk kökenliyken, baba tarafı Arap kökenlidir; bazı kaynaklarda Arnavut kökeni de belirtilir.

Sporcu bir aileden gelen Çelikkol'un babası Süheyl Çelikkol futbolcu, ablası Aslı Çelikkol ise voleybolcudur. Gençliğinde basketbolla uğraşmış, profesyonel liglerde oynamış ve Türkiye genç milli takımında forma giydi.

Ancak sakatlıklar nedeniyle basketbolu bırakarak modellik kariyerine adım attı. Oyunculuk eğitiminin ardından 2008 yılında yönetmen Osman Sınav'ın "Pars: Narkoterör" filminde başkomiser Şamil Baturay rolüyle sinemaya giriş yaptı.

Kariyerinde dönüm noktalarından biri, 2012 yapımı "Fetih 1453" filminde Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmasıdır.

Televizyonda "M.A.T.", "Karadağlar", "Keskin Bıçak", "İffet", "Merhamet", "Kod Adı Reaksiyon", "Siyah Beyaz Aşk" ve "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi dizilerde başroller üstlendi.

Fiziksel karizması ve doğal oyunculuğuyla tanınan Çelikkol, son dönemde Netflix yapımı "Kuş Uçuşu"nda rol almış ve 2024-2025 sezonunda "Gaddar" dizisinde Korkut Zakkum karakteriyle izleyici karşısındadır.

Özel hayatında 2017 yılında Mihre Çelikkol ile evlendi, bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu. Çift 2020'de boşandı.

Boşanma sonrası oğluyla yakın ilişkisini sürdüren Çelikkol, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

Çelikkol, kariyeri boyunca ödüller kazandı.