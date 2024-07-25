İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı

Gelen, gideni aratır derler.

Galiba haklılık payı var.

Mehmet Büyükekşi’nin skandal ötesi yönetimi ardından yaşanan tam da bu.

Ülke olarak eski başkana kızdık. Haklı olarak.

Amma adamcağızın suçu ne ki!

Hiç!

Nasıl mı hiç?

Şöyle ki; futbol ile hiç alakası yok. Gaziantep’te Belediyespor’un kontrolündeki takıma başkan yapıldı.

Hani derler ya, ‘yolda top görse, bomba diye karakola götürür.’

Tam da bu işte.

Harfiyen talimatları yerine getirince TFF Başkanı olarak atandı.

Neyse, böyle bir başkan uğurlandı!

Spor ile iç içe olan geldi.

Genel olarak görüş şuydu: Kötünün iyisi.

Riva arka bahçemiz.

Daha önce yazdık. Ceyhun Kazancı aileden torpille geldi. ÜCRETLİ yönetici oluverdi. Milli takımların başına geçti.

Kıyamet koptu.

Yönetimin etkili ismi Bayram Saral DUR dedi. Durulmadı. Daha göreve başlamadan istifa etti.

Saral, federasyon içindeki yapılaşmanın liyakate göre yapılmasını, şeffaf ve adil olunmasını istedi. Yani normal olanı.

“Şöyle biraz kenara çekil..” der gibi kaale alınmadı pek.

Kalıp mücadele etmesini beklerdim. Aksini tercih etti.

Tam sular duruldu diye beklenirken, Genel Sekreter konusu gündeme geldi.

Bu makam çok önemli. Etkili. Yetkili. Aktif…

Ayrıca kasayı doldurma yeri. Koltuğa oturan için, Riva’nın en yüksek maaşına ulaşmak demek.

İbrahim Hacıosmanoğlu yeğenini bu makama atadı.

Aha şimdi gel de, Büyükekşi’yi arama.

Arkasında dayısı olan kapağı sağlam yere atar ya.

Al sana dayı. Hem de; öyle , böyle değil öz dayı.

Dayıcımmmm!

Ne diyelim ki. TFF başkanı olmuş, elbette yeğenine koltuk açacak.

Aksini düşünenler etik değerlere önem vermeyenler..

Alın işte yanlı yorum.

Şimdi gelsin ballı, kaymaklı beleş seyahatler.

Siz ne yaparsanız yapın, bundan böyle Milli Takımlar ile her seyahatte varım.

Çatlayıp, patlayın!

Sen işine bak Abdullah Ayaz. Dayının kıymetini bil. Küpü doldurmaya bak! Bırak ne derse desinler. Birbirlerini yesinler!

Başkan vekili Mecnun Otyakmaz nerede derseniz.

Son yazımda anlatmıştım. Başkan ile oturup kadro kurdular.

Milli Takımlar

Genel sekreterlik

MHK direk başkan belirleyecek.

Diğer atamalar.

TFF geri kalan kurumları.

Riva’daki yeni görevlendirmeler.

4 büyük dışındaki kulüpler ise Otyakmaz’ın emrinde alan kalemlerden.

**

Hakemleriniz saha içinde kötüler. Bir umut vardı. Saha dışında belki durum tersi diye.

Baktım. Maalesef öyle değil.

Halil Umut Meler, Ali Şansalan, Arda Kardeşler ve Bahattin Şimşek, "Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olduğu takdirde hakemliği bırakacağız" dediler.

Oldu, ne oldu!

Hiiç.

Keskin bir U dönüşü yaparak ‘padişahım çok yaşa’ moduna geçtiler.

Bu öyle bir mod ki, dün siyah dediğine, bu gün beyaz dersin.

Asıl deprem bundan sonra bekleniyor. Otyakmaz karşı atağa geçip, icraatlara başlasın Riva yine alevlenir.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, ziyarete gelecek. Kapitülasyon benzeri ayrıcalıkları masaya koyup dönecek.

Ligler başlıyor hakemler dökülecek. VAR yok olacak.

Neler neler, ne hareketli olaylar bizleri bekliyor..

Ama olsun, YEĞEN var. Arkasında dayısı.

Hey Siri, İbrahim Dayı…