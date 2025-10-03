İbrahim Erdemoğlu, Zenginler Ligi'nin lideriydi: 17. sıraya düştü

Forbes Dergisi, Türkiye'nin zenginlerini sıraladağı "En Zengin İsimler" listesinde inişler ve çıkışlar dikkat çekiyor.
Forbes'un 2023'teki çalışmasında, 5,3 milyar dolarlık varlığıyla ilk sıraya yerleşen tekstil devi İbrahim Erdemoğlu, aradan geçen iki yılda 3,6 milyar dolarlık büyük bir kayıp yaşadı.
Servetindeki bu düşüş, Erdemoğlu'nu listenin gerilerine attı.
17. SIRAYA GERİLDİ
2025 verilerine göre Erdemoğlu, 1,7 milyar dolarlık serveti ile 17. sırada yer aldı.
İbrahim Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Erdemoğlu Holding'in bünyesinde SASA, Merinos, Dinarsu gibi köklü markalar yer alıyor.
Öte yandan listenin ilk srasında 5,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı.