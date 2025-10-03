İbrahim Erdemoğlu, Zenginler Ligi'nin lideriydi: 17. sıraya düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Erdemoğlu, Zenginler Ligi'nin lideriydi: 17. sıraya düştü

"Türkiye'nin En Zengin İsimleri" listesinde 5,3 milyar dolarlık varlığı ile 2023'te ilk sırada yer alan iş insanı Erdemoğlu, servetinin 1,7 milyar dolara gerilemesi ile listede 17. sıraya düştü.

Forbes Dergisi, Türkiye'nin zenginlerini sıraladağı "En Zengin İsimler" listesinde inişler ve çıkışlar dikkat çekiyor.

Forbes'un 2023'teki çalışmasında, 5,3 milyar dolarlık varlığıyla ilk sıraya yerleşen tekstil devi İbrahim Erdemoğlu, aradan geçen iki yılda 3,6 milyar dolarlık büyük bir kayıp yaşadı.

1kapak-001.jpg

Servetindeki bu düşüş, Erdemoğlu'nu listenin gerilerine attı.

17. SIRAYA GERİLDİ

2025 verilerine göre Erdemoğlu, 1,7 milyar dolarlık serveti ile 17. sırada yer aldı.

İbrahim Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Erdemoğlu Holding'in bünyesinde SASA, Merinos, Dinarsu gibi köklü markalar yer alıyor.

Öte yandan listenin ilk srasında 5,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı.

Son Haberler
Beslenme tuzağı! Uzmanlar o alışkanlığa 'dur' dedi
Beslenme tuzağı! Uzmanlar o alışkanlığa 'dur' dedi
Nesli tükenme tehlikesindeki kuşların yuvasıydı… Tamamen kurudu
Nesli tükenme tehlikesindeki kuşların yuvasıydı… Tamamen kurudu
Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! İşte Altaylı'nın savunması
Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! İşte Altaylı'nın savunması
Anne ayı yavrusunu kurtardı: Bolu Ormanı'nda korku filmi gibi kaçış!
Bolu Ormanı'nda korku filmi gibi kaçış!
Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...
Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...