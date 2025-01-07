İbrahim Hacıosmanoğlu beklenen kararı verdi: Yabancı hakem dönemi ne zaman başlıyor?

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
İbrahim Hacıosmanoğlu beklenen kararı verdi: Yabancı hakem dönemi ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı VAR hakemleri hususunda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray-Göztepe maçının sonrasında beklenen kararı aldığı öne sürüldü.

Galatasaray karşılaşmasındaki hakem hatalarına tepki gösteren Göztepe cephesi soluğu Türkiye Futbol Federasyonu'nda aldı.

İzmir ekibinde Onursal Başkan Mehmet Sepil, Kulüp Başkanı Rasmus Frokier Ankersen, CEO Kerem Ertan ve Sportif Direktör Ivan Mance, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu toplantıda Göztepe cephesi sadece önemli maçlarda değil, tüm karşılaşmalara yabancı VAR getirilmesini talep etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, bu talep üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu, 20. haftadan itibaren tüm Süper Lig karşılaşmalarında yabancı VAR hakeminin olacağını belirtti.

Galatasaray-Göztepe maçındaki tartışmalı kararlarla ilgili tepki gösteren Hacıosmanoğlu, VAR'da bulunan Türk hakemlerine sitem etti.

VAR'daki Türk hakemlerine ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Ama onlar beni arkamdan vurdular. Benim televizyon başında gördüğümü onlar bir sürü açıdan bakıp, nasıl göremez? Arkadaşlara söyledim, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık tüm maçlara yabancı VAR'ın gelmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TFF, UEFA ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerin federasyonlarıyla toplantı yapacak ve yabancı VAR hakemi için kaynak sağlayacak.

VAR'da iletişim dili, geçen yıl olduğu gibi yine Türkçe ve İngilizce olacak. Yabancı VAR hakeminin yanında ise İngilizcesi güçlü AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekiçisi görev yapacak.

TFF görevlendirilen hakemlerin maç başı ücreti dışındaki tüm masraflarını da karşılayacak.

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