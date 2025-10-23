Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İsviçre'nin Zürih şehrinde toplantı yaptı. Toplantıda futbol yönetimi ve turnuvalarla ilgili önemli kararları kabul edilirken, komitelerde görev alacak üyeleri de belirledi.

Küresel futbol yönetiminde reform süreci ile "barış ve birlik" çağrısını öne çıkaran toplantıda yeni komite üyeleri de belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, "paydaş katılımı artırmayı ve futbolun geleceğini daha kapsayıcı, istikrarlı ve barış temelli bir zeminde inşa etmeyi" hedefleyen FIFA'nın yeni komitelerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer aldı.

Komiteler 2025-2029 dönemi için oluşturulurken; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi'ne seçildi.