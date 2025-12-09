Süper Lig'de hakem tartışması sürüyor. Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe maçındaki hakem Yasin Kol hakkında şikayette bulunmak için TFF'ye gitti. Ardından oynanan Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasının son dakikasında Kazım Karataş'ın eline çarpah topta penaltı verilmemesi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Samsunspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş hamek Mehmet Türkmen ve VAR'da bulunan Onur Özütoprak'ın kararına sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama geldi. Hacısomanoğlu konuşması özetle şöyle...

Güzel kuranın sevincini yaşayamadık: Üzüntüm, dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken, Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar, bu milli duyguları yaşayamamamıza vesile oldular. Buradaki açıklamalardan dolayı, orada çekmiş olduğumuz güzel kuranın sevincini yaşayamadık.

Aynı şekilde devam edeceğiz: Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz 'Şu camia güçlü, bu camia güçlü' diye düşünüp görevde kalalım diye bir düşüncemiz olmadı, olmayacak da. Biz 3-5 sene daha kalalım düşüncesinde değiliz. Seçime 12 gün kala karar verdik, Cenab-ı Allah bu kutsal görevi nasip etti. Bu kadar kısa sürede bu kadar değerli insan bir araya geldiyse Cenab-ı Allah bize bir görev biçti diye oldu. İlkemiz şeffaf, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Kapımız herkese açık: Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz bu camia güçlü, şu güçlü diye onlarla geçinelim de 3 gün fazla kalalım düşüncesinde değiliz. Biz görüştüğümüzde ne kadar şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki kulüp başkanları defalarca anlattı. Kapımız herkese açık. 3. Lig'in sonundaki takımla, Süper Lig'in başındaki takımın arasında hiçbir zaman fark olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye devam edeceğiz. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda burada durma niyetimiz yok.

İradesiz yönetimler yüzünden rezil kararlar alındı: Yıllardır Türk futbolun sorunları kapı arkasına süpürgeyle atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ve suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunların yegane sorumlusu, bu iradesizlikti. Biz arkadaşlarımızla ve toplum desteğiyle beraber yarınlar için temiz futbolu bırakma sorumluluğu taşıyoruz.

Ahlaklı futbol için mücadele ediyoruz: Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına. Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı.

'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz' dedim: Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye.

Güzide kulüplerimizle kavga etmek bize yakışmaz: Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor.

Galatasaray değil Fenerbahçe serzenişte bulunmalı: Galatasaray Kulübü Başkanımız ve Başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Dursun Ağabey diyorum, Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum, o da bana ağabey diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını... Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş.

Kulüp başkanları algıyla iş yaptırılmayacağını bilmeli: Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin.

Galatasaraylı futbolcu Trabzonspor'a daha sert faul yaptı: Orada görüntüleri izlerken, ben de bir görüntü gösterdim. Galatasaray - Trabzonspor maçında Zubkov'a bir hareket yapıldı, daha sert, ne faul verildi ne kart verildi. Hakemlerimiz bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için eğitim ve kişisel desteklerimiz sonsuz onlara.

3-4 haftadır hakemlerimiz güzel maç yönetiyor: Şu da unutulmamalı, Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesi büyük travmaya uğradı. 152 hakem, bugün de 22 hakem tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. 3-4 haftadır hakemlerimiz güzel maç yönetiyor. Böylesine travmaya uğramış hakem camiasına destek olunması gerekirken, kişisel fayda için köstek olmak Türk futbolu açısından hayırlı değil.

Yasin Kol sonuca etki etmedi: Hakem Trabzon bölgesi hakemi, maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular söyleyebilir, ahlaki sorunlardan dolayı söyleyebilirler. Yöneticilerin dikkat etmesi lazım. O maçta hakem sonuca mı etki etti? Yok. Bu cümlelerin Türk futboluna katkı yapacağına inanmıyoruz. Dikkat etmek lazım.

Okan Buruk'un Arda Kardeşler sözleri futbola katkı sağlamaz: Galatasaray Kulübümüzün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi, onun bitti Yasin Kol'un niye bitmedi' diyor. Onun pozisyonuyla Yasin'in pozisyonu bir değil. Bu konuşmalar katkı sağlamaz. Bu konulara MHK karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Galatasaray - Beşiktaş maçında bitmişti zaten. Bunu kamuoyu çok iyi biliyor.

Galatasaray camiasına sesleniyorum: Bizim kulüplerle dostluğumuz bakidir, kimseyle düşman olma şansımız yok. Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum, onlara saygı duyuyorum. Olimpiyat Stadı'nda beni ayakta alkışladılar, Beşiktaş seyircisiyle beraber. O gün nasılsak bugün de aynıyız. Herkese eşit mesafede, adaletli, şeffaf olma sözü vardı. Bu sözü yerine getiremeyeceğimiz gün bu koltuktan kalkarız.

Kamera karşısında aslan kesilenler bizim karşımızda kuzu gibi: İnsanlar bizimle konuşurken karşımızda kuzu gibi.. Dostluk mesajları veriyoruz.. Kameraları görünce aslan yavrusu kesilirseniz, bizim de vereceğimiz cevap elbet var. Galatasaray'dan bahsettik, bugün Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. İnsanlar 'maç öncesinde niye kulüp isminden bahsettiniz' diyebilirler. Biz Dünya Kupası'na katılmaya yaklaşmışken, milli duyguları bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım, üzüntü yaşadım. Biz bunu yaparken bugün Monaco'da olmam gerekiyordu benim, Dursun Ağabey'in eşi eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Dostane konuşmalardan sonra bu açıklamaları yapmanın ne kendilerine ne Türk futboluna faydası var.

Eskiye göre hakemlerin performansı daha iyi: Adil yaklaşımımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yanlışa düştüğümüzü anladığımız anda, bu kutsal görevi bırakmasını bilecek kadar onurlu insanlarız. İyi niyetinizi anlıyoruz, sahadaki hakem kararları farklı bir tablo sergiliyor. Hakemlik müessesi travma yaşadı. Bu işin eskiden en büyük çekeni benim. Eskiye kıyasla hakemlerin performansı daha iyi.

Hakemlere destek olacağız: Bu genç kardeşlere destek olursak sonuç alırız. Sana göre hata, kurala göre olmayan konudan ötürü hakemlere baskı kurmaya kalkarsanız sağlıklı ortamı yakalayamayız.Size burada 40 seneyi sayarsam, kapı arkasında konuşup önünde konuşma cesareti olmayan insanları burada sıralarsam o insanların sokağa çıkacak yüzü olmaz. Medya da taraflı değil adil katkı peşine düşmeli. Ufak hataları büyük hatalar gibi göstermeyelim. Hakemlere hep beraber destek olacağız, Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak...

VAR sağlıklı karar almak zorunda: (Galatasaray - Samsunspor maçındaki son dakika pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi hata mı? diye sorulması üzerine) Hakem arkadaşların sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da seyrediyorsunuz, sağlıklı karar almak zorundasınız. Başkanlar TFF'ye gelmeyecek de bakanlığa mı gidecek, elbette buraya gelecekler. Biz kapımızı açtık, şeffaf olacağız dedik. Amatör başkanlar da dahil gelir. Biz randevuyla çalışmıyoruz. Sabah 9, akşam 5 buradayız. Ben özel işimde bu kadar mesai yapmadım. Kulüp başkanları elbette gelecek, yanlışımız varsa söyleyecekler örteceğiz, onların varsa biz söyleyeceğiz. Amerika'da Trump ile resim çektirmek için herkes gidiyor. Bana da söylediler. 'Benim Trump'ım Türkiye'de dedim. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Onun tedrisatından geçtik.

Anadolu takımlarına yazık değil mi?: "Güzide Anadolu takımlarımız, şampiyon olmak isteyen 4 büyük takımın figüranı değildir. UEFA-FIFA müsaade etmez ama Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıkarsınlar, her sene için 'şu takım şampiyon olacak' diye. Öteki takımlar da bilsinler durumu, ona göre para harcasınlar. Yazık değil mi Anadolu takımlarına? Onların aleyhinde yanlış kararlar verildiğinde televizyonda yorum yapan bu anlı şanlı insanlar aynı değerlendirmeyi yapıyorlar mı? Çoğu da bu sahalardan çıkmış hakemler. Ahlak sınırlarını zorlayıp yorum yapıyorlar.

Yayın hakkı ebediyen BeIN Sports'a ait değil: Bugün yayıncı kuruluşa bakıyorsun onlar bile orada güç devşirmesi yapıyor. Bir sezon boyunca aynı pozisyonlar için yaptıkları yorumlara bakın. Ben BeIN Sports yetkililerine de uyardım, gereğini yapmazlarsa elbette ki biz onu not alıyoruz. Bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde yayın ihalesi var. Orada kim kime ne yapıyor, onun hesabını o zaman soracağız. Onun için bu yorumları yapanlar insanlar da bu Anadolu takımlarını küçümseyerek onların camiaları güçlü değil diye, sesi çıkmıyor diye yorumlar yapmasınlar. Adil ve adaletli olsunlar. Çok eski bir hakemimiz yorum yapıyor, aynı program içinde iki pozisyonu yorumluyor, telefon mu geliyor ne oluyorsa aynı program içinde 20 dakika sonra tam tersine dönüyor. Bu büyük ahlak sorunu.