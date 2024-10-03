İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili herkesin bilip sustuğu gerçekleri Fatih Altaylı yazdı

Sürpriz bir şekilde seçimleri kazanarak TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili Fatih Altaylı’dan bomba bir iddia geldi.

Altaylı kişisel web sitesindeki son yazısında Hacıosmanoğlu’nun avukatını, eşinin doktorunu ve ablasının oğlunu TFF’de yönetime aldığını yazdı.

“Başkanın da tam bir çiftlik sahibi gibi davranması ve her yere tek başına gitmesi, tüm kararları kendi başına alması da bir başka mesele” diyen Altaylı, “Şu anda federasyon yönetiminin parçalanmamasının tek nedeni yönetim kurulu üyelerinin “TFF Yönetim Kurulu üyesi” unvanını sevmiş olmaları. Ve sadece bu federasyonu ayakta tutmaya yetmez. Çiftlik yakında dağılır” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın yazısından ilgili kısım şöyle:

“FELAKETE DOĞRU GİDİYOR”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesi şarap tadımındaki Bektaşi gibi davranıp, “Hiçbir şey Büyükekşi Federasyonu’ndan daha kötü olamaz” demiştim ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun daha iyi seçenek olabileceğini söylemiştim.

Büyükekşi Federasyonu’ndan kötü mü değil mi bilmem ama Hacıosmanoğlu Federasyonu da bir felakete doğru gidiyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nu tam bir çiftliğe çevirmiş durumda.

AKP’LİLERİN BİLE YAKA SİLKTİĞİ BİRİYDİ

Nasıl mı anlatayım.

1. Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu’nun şahsi avukatı Fuat Göktaş yönetim kurulunda ve başkan vekili.

2. Eşinin doktoru jinekolog Zehra Neşe Kavak yönetim kurulunda ve başkan vekili.

3. Ablasının oğlu yani yeğeni Abdullah Ayaz Federasyon’da genel sekreter.

Daha var.

Federasyon Genel Sekreteri ve yeğeni Abdullah Ayaz daha önce Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı idi ve AKP’li müteahhitlerin bile yaka silktiği biriydi.

Bir diğer eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahman Alp Beyaz şimdi TFF Tahkim Kurulu üyesi.

Yine eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Vefa Yunus Taylan şimdi TFF Denetleme Kurulu üyesi.

Ve bir başka eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Cihan Eroğlu TFF İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü ve Denetleme Kurulu üyesi.

Son olarak da eski Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü çalışanı Hakkı Yıldırım da TFF Satın Alma Direktörü.

Tüm TFF Yönetim Kurulu üyelerinden daha yetkili ve daha etkili yeğen Abdullah Ayaz, neredeyse tüm Üsküdar Belediyesi’ni federasyona taşımış durumda ve bu durum TFF yönetiminde de büyük rahatsızlığa neden oluyor.

“BABASININ ÇİFTLİĞİ GİBİ DAVRANIYOR”

Başkanın da tam bir çiftlik sahibi gibi davranması ve her yere tek başına gitmesi, tüm kararları kendi başına alması da bir başka mesele.

Şu anda federasyon yönetiminin parçalanmamasının tek nedeni yönetim kurulu üyelerinin “TFF Yönetim Kurulu üyesi” unvanını sevmiş olmaları.

Ve sadece bu federasyonu ayakta tutmaya yetmez.

Çiftlik yakında dağılır.