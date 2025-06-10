İbrahim Hacıosmanoğlu "Montella uzun yıllar Milli Takımın başında kalacak"

Amerika kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın takım içinde sevilen bir isim olduğunu belirtti.

Montella'nın Türkiye'ye hizmet etmekten mutlu olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Kolej havasının oluşturulmasında hocanın çok büyük katkısı var. Bütün oyuncular kendisini seviyor, biz de seviyoruz. Hoca-başkan ilişkisinden ziyade dostluk ilişkimiz var. Ortamı onlar sağladı biz de onlara destek oluyoruz. En alttan en üsttekine kadar ekibine ne kadar yardımcı olursak onlar da daha çok motive olur ve bu da milli takımın her aşamasına yansır.

"HOCAM UZUN YILLAR MİLLİ TAKIMDA HİZMET EDER"

Hocamızla beraber yürüyoruz. O da burada olmaktan gurur duyuyor. Dün antrenmana giderken otobüste bir video gösterdi. Kızı, arkadaşlarıyla birlikte milli takım formasını giyerek ABD maçını izlemişler. Bunların hepsi yabancı çocuklar. Maçtan sonra da Bozkurt işareti yapmışlar. İtalyan bir hoca, Türkiye'yi benimsiyor, 'Kendimi Türk gibi hissediyorum' diyor ama kızı başka bir ülkede maç seyrederken o duyguları yaşıyorsa demek ki aileye de sirayet etmiş. Hocam uzun yıllar milli takımın başında başarılı bir şekilde hizmet eder, başka bir düşüncesi yok zaten." dedi.

"MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK"

Milli takımın Dünya Kupası'na doğrudan katılması gerektiğine inandığını ifade eden TFF Başkanı, "Avusturya, Avrupa Şampiyonası'nın favorisiydi. Onları sükseli bir şekilde yendikten sonra final oynayacağız diye bakıyordum. Hollanda'ya talihsiz bir şekilde elendikten sonra fazla tepki gösterince 9 yaşındaki kızım 'Baba niye kızıyorsun, Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol, Dünya Şampiyonu olalım' dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum. Kongreye 12 gün kala aday oldum, Allah seçilmeyi nasip etti. Bu jenerasyonun Dünya Kupası'na direkt gitmesi gerektiğine inanıyorum. Allah nasip ederse onu da başarırız. Güzel çalışacağız, Allah da o çalışmanın karşılığını verir. Direkt katılacağız diye içimde bir inanç var. Allah nasip eder inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nı sadece Türkiye'nin değil Müslüman ülkelerin de desteklediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Milli takım 80 milyonun takımı ama hem UEFA hem FIFA toplantılarına katıldığımızda bir sürü Müslüman ülkelerin federasyon başkanlarıyla görüşüyoruz. Müslüman aleminde milyonlarca insan, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda başarısını bekliyor. Allah umarım onları da sevindirmeyi nasip eder. Amerika'yı yendik ama Gazze'de çocuklarımız zalimin kahpe kurşunlarıyla genç yaşta bu dünyadan ayrılıyor. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Onları sevindirdiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

"10 SENE AYNI KADRO OYNAYACAK"

İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın 10 yıl aynı kadroyla oynayacak bir jenerasyonu yakaladığını ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı konuşmadan da bahseden İbrahim Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Hakan iki Şampiyonlar Ligi finali kaybettiği için üzüldü. Onun üzerine 'Sana Dünya Kupası'nı kaldırmak yakışır' dedik. Hakan çok önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. Milli takım da karakter olarak da tarihin en karakterli kadrosu. Hakan da takımın beyni. Takıma henüz ismini duymadığınız gençler de katılacak. Bu kadro 10 senenin üzerinde bir arada oynayacak kadro. Eskiden oynadığımız maçlarda karşıdaki takıma 'Lejyoner dolu' derdik. Şimdi bakıyorsunuz Türk Milli Takımı'nın da aynı şekilde lejyonerleri var. Her gittiğimiz ülkede o ülkenin vatandaşları da Kenan'la fotoğraf çektirmek için çıldırıyor. Bunlar gurur kaynağı. Bunların çoğalması lazım. Çoğaldıkça Türk futbolu hak ettiği yere gelir."

"İNŞALLAH MEKSİKA İLE İLK MAÇIMIZI KAZANIRIZ"

ABD galibiyeti ve Meksika ile oynanacak maçı da değerlendiren TFF başkanı, "Bizde sezon sonu olduğu için oyuncuların hepsi yorgun. Amerika daha sezonun ortasında. Ona rağmen talihsiz bir golle başladık ama çok daha farklı olabilirdi. Bu provaların galibiyetle bitmesi önemli. Her geçen gün daha iyi olacak. Meksika'da büyük takımlarda oynayan yıldızlar vardı ama son zamanlarda bizim kadar yıldızları yok Avrupa'da. Takımımıza inanıyoruz. İyi çalışacağız, iyi mücadele edeceğiz ve inşallah Meksika ile ilk maçımızı kazanırız." ifadelerini kullandı.