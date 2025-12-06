Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçının 90+7. dakikasındaki pozisyon ile ilgili olarak konuştu.

HT Spor'un haberine göre Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Samsunspor maçının 90+5. dakikasında Carlo Holse'nin içeri çevirdiği top, Kazımcan Karataş'ın eline çarptı. Maçın hakemi Mehmet Türkmen uzun süre VAR'dan gelecek kararı bekledi. VAR koltuğunda oturan Onur Özütoprak, pozisyonda penaltı unsuru oluşturmadığına hükmederek 'devam' kararı verdi. Karara Samsunspor büyük tepki gösterdi.

Sadece Samsunspor değil Fenerbahçe ve Beşiktaş sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak TFF'den açıklama beklediklerini belirtti.