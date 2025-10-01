İbrahim Hacıosmanoğlu'na canlı yayında Liverpool özrü: 'Başkan analizi yapmış'

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle Rams Park'ta yenerek Türk futbolunda tarihe geçecek bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ardından NOW Spor canlı yayınında maçı değerlendiren ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan özür diledi.

UĞUR KARAKULLUKÇU: İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Daha önce eşleşmenin belli olmasının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı, 'Liverpool eski Liverpool değil.' açıklamasını tiye alan Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın gaibiyeti sonrası, "Sayın başkanım İbrahim Hacıosmanoğlu kura çekiminde son derece doğru ve isabetli bir öngörüyle çıktı dedi ki 'Liverpool eski Liverpool değil' biz de dedik ki, 'Yok Isak aldı 200 milyon Euro, yok Ekitike aldı 700 milyon Euro...' Başkan analizini yapmış. Ben İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan özür diliyorum. Ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMASI İÇİN NE DEMİŞLERDİ?

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleşmesinin ardından NOW Spor'da yayınlanan programda moderatör Ersin Düzen ile birlikte yorumcu Uğur Karakullukçu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla dalga geçmişlerdi. Ersin Düzen, "Neyi acaba Liverpool'un yerine koydu ya da Liverpool neden eski Liverpool değil? Eski Liverpool olması için ne olması lazımdı?" demişti.

Uğur Karakullukçu da "Bu Liverpool eski Liverpool'dan daha iyi." diyerek Başkan Hacıosmanoğlu'nun esprili şekilde Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını bilmediğine dair yorumlarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından o görüntüler sosyal medyada viral oldu.