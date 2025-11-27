Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel'in yanı sıra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Ramazan Aksan, T.C. Anayasa Mahkemesi Özel Kalem Müdürü Adnan Kahveci, T.C. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, T.C. Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan, Yargıtay Üyesi Aydın Şimşek ile müzisyen, ses sanatçısı ve oyuncu Yavuz Bingöl de yer aldı.

Misafirperverliği için Kadir Özkaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine imzalı bir A Milli Takım forması takdim ederken; Kadir Özkaya ise Başkan Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.