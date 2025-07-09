İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere olay sözler! "İradelerini teslim etmişler"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara JW Marriott Oteli'nde yapıldı. Toplantıda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. dört büyüklerden sadece Fenerbahçe Ali Koç ile başkanlık seviyesinde temsil edilirken Galatasaray'dan ikinci başkan Metin Öztürk, Beşiktaş'tan ikinci başkan Hakan Daltaban ve Trabzonspor'dan asbaşkan Zeyyat Kafkas toplantıya katılan isimler oldu. Yeterli çoğunluğun 185 delegeyle sağlanması ve divan başkanlığına Bayram Saral'ın seçilmesiyle toplantının açılışı yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;



"KULÜP FORMALARIMIZI ÇIKARDIK"

Geride kalan bir yılda futbol ailesi için mesai harcadıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Üzerimizdeki kulüp formalarını çıkararak, futbolun genel menfaati için hareket ettik. Şeffaflıktan taviz vermedik. Türk futbolunun gelişmesi adına çalıştık. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.



"İRADELERİNİ TESLİM ETMİŞLER"

"Adil rekabet ortamı inşa etmek en önemli görev. Ayrık otları temizliyoruz. Önemli bir hakem, arkadaşlarına 'Biz başkana biat edeceğiz de yarın gidecek mi bilmiyoruz' demiş. Demek ki bu arkadaşlar iradelerini teslim etmiş." dedi.

"HAKEMLİK ONURUNA YAKIŞIR HAREKET EDİN"

Hakemlerle yapılan seminerlerde yaşanan bir diyaloğu aktaran Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşlarımız '3 ayda giderler' dediler, sonra 6 ay, sonra 9 ay geçti ama biz hâlâ buradayız. Seminere katıldığımda, 'Bana veya bir yöneticiye biat edin' demedim. Sadece sahada hakemlik onuruna yakışır şekilde görev yapmalarını istedim" açıklamasında bulundu.



"İNSANİ HATALARI ANLAYIŞLA KARŞILARIZ AMA..."

Yeni sezon için de değerlendirmede bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Önümüzdeki sezon hakemlerimizin kasti hatalardan uzak duracaklarına inanıyorum. İnsani hataları anlayışla karşılarız. Ama kasıtlı davrananlar bizimle yürümez. Artık herkes bildiğini konuşmalı" şeklinde konuştu.

"AVRUPA KUPALARINDA BAŞARI BEKLİYORUZ"

Son olarak Avrupa kupalarına katılacak Türk kulüplerine de başarı dileklerini ileten Hacıosmanoğlu, "Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek takımlarımızdan önemli başarılar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.