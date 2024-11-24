TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa açıklaması

TGRT Haber Stüdyoda Futbol programcısı Tahir Kum, "TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa kararı aldı" iddiasında bulundu.

Kum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Hacıosmanoğlu’nun istifa kararı aldığını iddia etti.

???????????? TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU İSTİFA KARARI ALDI ‼️ https://t.co/PamFsdMVvS — M.Tahir Kum (@mtahirkum) November 24, 2024

İbrahim Hacıosmanoğlu ise istifa iddialarına yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.