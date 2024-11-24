TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa açıklaması

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa edeceği iddia edilmişti. Hacıosmanoğlu, ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

TGRT Haber Stüdyoda Futbol programcısı Tahir Kum, "TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa kararı aldı" iddiasında bulundu.

Kum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Hacıosmanoğlu’nun istifa kararı aldığını iddia etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu ise istifa iddialarına yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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