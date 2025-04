İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ihraca götüren süreç. Geçmişin kahramanı bugünün istenmeyen adamı

Bir zamanlar Trabzonspor’a olan bağlılığın “Kessen bordo-mavi kan akar” diyerek vurgulayan İbrahim Hacıosmanoğlu, şimdi camianın öfkesiyle yüzleşiyor. Trabzonsporlu taraftarlar, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Trabzonspor üyeliğinden ihraç etmek için kulübe dilekçe yazmaya başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bir zamanlar “Kessen bordo-mavi kan akar” diyerek bağlılığını en net şekilde ifade ettiği Trabzonspor camiasında şimdi sert eleştirilerin ve öfkenin hedefinde. 18 Temmuz 2024’te TFF başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu’nun, Trabzonspor’un hem saha içinde hem de saha dışında haklarının korunmadığına dair iddialar, camiadan gelen ağır tepkiler ve son olarak kulüpten ihracının talep edilmesi... Hacıosmanoğlu ile Trabzonspor arasında köprüler artık tamamen atılmış durumda.

TFF BAŞKANLIĞINA GİDEN YOL

Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz 2024’te Ankara’da yapılan TFF olağan seçimli mali genel kurulunda Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve kendisinin adaylık başvurularının kabul edildiği bir süreçte, Büyükekşi’yi 134 oyla, 5 oy farkla geride bırakarak başkan seçildi. Genel kurula FIFA ve UEFA temsilcileri, kulüp başkanları ve delegeler katıldı. Trabzonspor camiası, eski başkanlarının TFF başkanlığına adaylığını memnuniyetle karşılamış ve destek vermişti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, 3 Aralık 2024’te, “Eski başkanımızın aday olması bizi memnun etti ve biz de destek verdik” diyerek bu desteği dile getirdi. Ancak, Hacıosmanoğlu’nun TFF’deki icraatları, Trabzon cephesindeki bu memnuniyeti kısa sürede gölgede bıraktı.

“BUNUN BİR BEDELİ OLMALI”

Trabzonspor 2024-2025 sezonunu kendileri için hakem hatalarıyla dolu bir kabus olarak nitelendiriyor. 3 Aralık 2024’te mazbata töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Trabzonspor’un özellikle 5 maçta hakemler tarafından mağdur edildiğini belirterek, “Beklentimiz, Hacıosmanoğlu’nun reaksiyon gösterip sorumluları ortaya çıkarması” dedi. Kafkas ayrıca “Hacıosmanoğlu’nu seviyoruz ama Trabzonspor’u daha çok seviyoruz. Trabzon ve Trabzonspor’u temsil ediyoruz. Hakkımız yendiğinde sesimizi çıkarmak en doğal hakkımız. Koltuğun en tepesindesiniz ve kalemi kırması gereken Hacıosmanoğlu’dur. Kendisine inancımız devam ediyor ama bu çok uzun sürmeyecektir. Süper Lig’de bu sezon adeta bir orta oyunu sergileniyor. Roller biçilmiş, belli takımların üzerine gidiliyor. Bunun bir bedeli olmalı” diyerek ligdeki adaletsizliğe dikkat çekti. Bu eleştiriler, Hacıosmanoğlu’nun sessizliğiyle daha da büyüdü.

HACIOSMANOĞLU’NUN SAVUNMASI VE ŞENOL GÜNEŞ’İN UYARISI

Hacıosmanoğlu, eleştirilere 21 Şubat 2025’te yanıt verdi: “Trabzonspor sevgisi çocukluğumdan beri var, hiçbir zaman değişmez. Kessen bordo-mavi kan akar. Mensubu olduğum kulübün forma rengini, kan rengimi taşıyorum. Herkese eşit mesafedeyiz. Trabzonspor’un 1-2 maç kazanıp küme düşme hattından uzaklaşmasıyla operasyon iddiaları ortaya atılıyor. Eğer bir operasyon yapıyor olsaydık, kendi takımıma yapardım. Ailemden vefat eden insanlara bile küfür ediliyor. Trabzonspor ve Sivasspor’un durumu ortada. Dokunmak istesek, onlara dokunurduk ama yapmayız, çünkü bizde Allah korkusu var!” Ancak bu savunma, camiada karşılık bulmadı.

26 Şubat 2025’te Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında Hacıosmanoğlu’na seslendi: “Kulübün yaptığı açıklama ile ilgili yeni bir şey söylemeyeyim. Geçen hafta söylemlerim oldu, beni dolmuşa getirdiniz. Başkanımı üzdüm, Hacıosmanoğlu’nu. Federasyon Başkanımı üzmek istemiyorum. Bana not attı, ben ona not atmak istemedim. Ama söylüyorum, seni kandırıyorlar, dikkat et. Sen tarafsızsın, hepsinin üstündesin. Sen düzgün bir adamsın, delikanlı bir adamsın. Etrafında seni dolmuşa getirip bazı beyanat verdirip ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar.” Güneş’in bu uyarısı, Hacıosmanoğlu’nun etrafındaki etkilere dikkat çeken önemli bir çıkıştı.

ALTYAPI BAŞARISINA GÖLGE DÜŞÜREN İLGİSİZLİK

1 Nisan’da oynanan UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor Inter’i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bu tarihi başarı, TFF’nin ilgisizliğiyle gölgelendi. A Spor’da Mahmut Alpaslan, “Trabzonspor U19 çeyrek final oynuyor, yarı finale çıkıyor. Belki de bir daha göremeyeceğimiz bir olay. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu nerede? Sabri yok, öbürleri yok. Gökhan var. Hadi A Milli Takım hocası gelmedi, yardımcıları var. Neredesiniz? Bir daha ne zaman yaşayacağız bunu? Ayıptır! İstifa edin, gidin!” diyerek TFF’ye veryansın etti.

TFF’DEN GELEN TARTIŞMALI KARARLAR VE TARAFTAR TEPKİSİ

Hacıosmanoğlu’nun TFF başkanlığı, Trabzonspor camiasında “adaletsizlik” suçlamalarına yol açtı. 4 Mart 2025’te taraftar grubu Gurbetçi Gençler, Trabzonspor Kulübü ve Başkanı Ertuğrul Doğan’a verilen rekor cezalara tepki gösterdi: “Göreve gelirken ‘İlk işim kulüp başkanlarının PFDK’ya sevkini yasaklamak olacak’ diyen Hacıosmanoğlu, bugün kulübümüzün hakkını savunanlara rekor ceza verdi. Trabzonspor’a kin ve nefret besleyen bir tavır sergiliyor.” Açıklamada, “Trabzonspor düşmanlığı ile gününüzü kurtarmaktan vazgeçin! Altından kalkamayacağınız sözlerle, gerçekleştirdiğiniz eylemleri gözden geçirin!” denilerek TFF’ye sert bir uyarı yapıldı.

5 Nisan’da İSE TFF, Fenerbahçeli teknik direktör Jose Mourinho ile oyuncular Fred ve Mert Hakan Yandaş’a verilen disiplin cezalarını açıkladı: Mourinho ve Fred’e 3’er maç, Mert Hakan’a 1 maç men cezası. Ancak cezaların 4 maçın altında olması nedeniyle bu isimler Süper Lig’de forma giyebilecekti; cezalar gelecek sezon Türkiye Kupası’nda geçerli olacaktı. Bu karar, üç ismin 7 Nisan’daki Trabzonspor maçında sahada olmasına olanak tanıdı. Taraftarlar, “TFF ve kurulları adil değil” diyerek Hacıosmanoğlu’na yüklendi. Sosyal medyada sert eleştiriler yükselirken, bazı taraftarlar kulüp yönetimine “TFF’ye karşı net ve sert bir duruş sergileyin” çağrısı yaptı.

Maç günü ise Fenerbahçe’ye deplasmanda 4-1 yenilen Trabzonspor, maçın hakemi Mehmet Türkmen’in ikinci yarının başında VAR incelemesine rağmen Osayi’nin Mustafa Eskihellaç’ın ayağına bastığı penaltı vermemesi, ardından Sarı-Lacivertliler lehine penaltı çalınması iddiasıyla sarsıldı. “Jose Mourinho hayranı” olduğu iddia edilen Türkmen’in MHK tarafından derbiye atanması, Trabzonspor’un resmi açıklamasıyla eleştirilmişti. Taraftarlar, Türkmen’in kararına öfke kusarken, Hacıosmanoğlu da bu tepkilerden nasibini aldı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

7 Nisan 2025’te Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Trabzonspor üyesi Serhat Şahin, sosyal medyada kulübe sunduğu dilekçeyi paylaştı ve Hacıosmanoğlu’nun ihracını talep etti: “Kulübümüzün üyesi olan Federasyon Başkanı’nın talimatıyla her maç katledilmekteyiz. ‘Maçın hakemini aradım, tebrik ettim’, ‘Puan durumuna bakın, Trabzonspor küme düşme hattının bir tık üstünde, bu tarafsızlığımızın göstergesidir’, ‘İt ürür, kervan yürür’ gibi açıklamalarıyla kulübümüzü hedef alıyor. Üyelikten çıkarılması için disiplin prosedürü başlatılsın.” Şahin, aynı dilekçede Başkan Ertuğrul Doğan’a da seslendi: “Abdullah Avcı ve Şenol Güneş’in ayrılmaları, bir sezonda 3 hoca değişimi, yanlış transferler ve hakların savunulamaması… Trabzonspor staj kurumu değildir. Seçimli kongre kararı alınmasını talep ederim.”

KIRILAN BAĞLAR

Trabzonspor camiası, bir zamanlar “Kulüp başkanıyken haklarını savunuyordum” diyen Hacıosmanoğlu’nu artık yanında görmediğini düşünüyor. Trabzonspor cephesinin iddia ettiği hakem hataları, tartışmalı cezalar, altyapı başarılarına ilgisizlik, geçmişteki hatalar ve camiada biriken öfkeyi ihraç talebine dönüştürdü. Hacıosmanoğlu’nun “Trabzonspor’un renkleri kanımda var” sözleri, artık sadece nostaljik bir anı olarak kalırken, bu krizin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.