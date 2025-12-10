Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasının son dakikasında Kazım Karataş'ın eline çarpan topta penaltı verilmemesi ile ilgili tartışmalar devam ederken karşılaşmanın VAR hakemi Onur Özütoprak ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Onur Özütoprak Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak İsviçre ekibi Basel ile İngiltere temsilcisi Aston Villa Basel - Aston Villa maçına AVAR olarak atandı. Karşılaşmanın hakemi ise Beşiktaş- Gaziantep FK maçında VAR'da bulunan ve siyah beyazlı camianın büyük tepkisini çeken HAlil Umut Meler oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak. İtalyan Michael Fabbri VAR, Onur Özütoprak ise AVAR'da görev yapacak.

HALİL UMUT MELER BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDE

2-2 sona eren Beşiktaş - Gaziantep maçında siyah beyazlı camiadan büyük tepki gören karşılaşmanın VAR hakemi Halil Umut Meler, Güneydoğu ekibinin ilk golünde ofsayt çizgisini yanlış yerden çizmekle suçlandı. Meler, ayrıca ilk yarının sonunda Kartal'ın penaltı diye itiraz ettiği pozisyonda hakem Kadir Sağlam'ı ekrana çağırmadı.

HACIOSMANOĞLU, ONUR ÖZÜTOPRAK İÇİN KONUŞTU

Galatasaray - Samsunspor maçındaki son dakika yaşanan Kazımcan Karataş'ın eline gelen topla ilgili pozisyona Samsunspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş tepki gösterdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün yaptığı açıklamada pozisyonla ilgili "Hakem arkadaşların sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da seyrediyorsunuz, sağlıklı karar almak zorundasınız" diyerek Onur Özütoprak'ı hatalı bulduğunu dile getirmişti.