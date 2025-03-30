İbrahim Hatipoğlu "Beşiktaş'ın paylaşımı saygısızca ve kaldırmalı"

Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından siyah beyazlıların Okan Buruk'a gönderme yaptıkları "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"EFENDİ BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise bu paylaşıma tepki vererek "Tüm Galatasaray taraftarlarından bayram arifesinde istenmeyen bir neticeyle üzdüğümüz için özür diliyorum. Beşiktaş’ı tebrik ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bugün bir galibiyet aldılar. Yönetimi bizi burada iyi karşıladı, iyi ağırladı. Onun için teşekkür etmek isterken az önce yapmış oldukları saygısızca bir sosyal medya paylaşımından dolayı da çok üzülerek eleştiriyorum.

Hiç yakışmadı, burada bize karşı göstermiş oldukları misafirperverlikle hiç bağdaşmayan bir paylaşımda bulundular ve direkt Okan hocamızı muhatap aldılar. Ben kendilerinden bir özür ve bu paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Bugün bize burada ev sahibi olarak yapmış oldukları misafirperverlik güzeldi ama sonrasında yaptıkları ‘Efendi Beşiktaş’a yakışmadı" diye konuştu.