İbrahim Hatipoğlu Cuesta sorusuna başına eğdi!

Kasımpaşa - Galatasaray maçının 3-3 berabere sonlanmasının ardından sarı kırmızılı taraftarlar skor ve oyun dolayısıyla yönetime öfkeli.

Maç sonunda Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, “Cuesta konusunda size çok tepkiler var. Galatasaray taraftarlarına bir şey söylemek ister misiniz?'” sorusuna cevap vermedi. Hatipoğlu başını yere eğmekle yetindi.

"CUESTA'YI SAHADA GÖRÜRSÜNÜZ"

8 milyon Euro bonservis ödenen bu transfer konusunda taraftarlar Hatipoğlu'nu sosyal medyadan istifaya çağırmıştı. Hatipoğlu kendisini eleştirenlere "Cuesta'yı sahada görürsünüz" açıklamasını yapmıştı.