İbrahim Hatipoğlu "İyi bir rakiple oynayacağız"

UEFA Avrupa Ligi' play-off turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Sarı kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu kurayı değerlendirdi.

"İYİ BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ"

Galatasaray'da yönetici İbrahim Hatipoğlu "Aslında Hollanda, bu sefer bu gruptan iki kere gittiğimiz bir ülkeydi. Yine Hollanda takımıyla eşleştik. Dolayısıyla çok sürpriz olmadı. İki tane takımdan biri gelecekti, çok denk iki takımdı. Bizim adımıza aslında bu turda direkt ilk 8'e kalarak devam etmek istiyorduk. Dün akşam arzu ettiğimiz bir sonuçla ayrılamadık. Son 16 öncesi bir daha karşılaşacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Alkmaar, deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülkede. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık. İyi oyunla turu geçeriz umarım." ifadelerini kullandı.