Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk'u hastanede ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un apandisit ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

Rahatsızlanarak hastaneye götürülen Buruk'un yapılan ilk kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlenmişti. Bunun üzerine ameliyata alınan teknik adamın başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten teknik adamın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."