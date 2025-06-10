İbrahim Hatipoğlu sezonun kırılma anını açıkladı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu TRT Spor'da açıklamalar yaptı.

"KIRILMA ANLARI YAŞADIK"

Hatipoğlu "Biz sezon başında inanmıştık. Kırılma anlarının ilki, bizim ilk kamp dönemimiz olarak görüyorum. Avusturya kampına gittiğimizde 'Galatasaray iki sene üst üste şampiyon oldu, doyuma ulaştı, artık olamaz' diye algı oluşturuldu. Hatta bu havanın kampta oyuncularımıza yansıdığını hissetmiştik. Oyuncularımızı tekrar şampiyon olacağımıza inandırmaya çalıştık. Maruf Güneş, ben, Cenk Ergün ve özellikle de Kaptan Muslera, büyük bir kaptanlık örneği gösterdi.

Geçen bayram arefesinde Beşiktaş'la maç yapmıştık, taraftarlarımızı üzmüş ve bayrama üzgün girmelerine sebep olmuştuk. Ancak bu bayrama, dünyanın her yerindeki Galatasaraylılar mutlu girdi. Önceki bayrama mutsuz giren taraftarlarımızı bu bayramda mutlu ettiysek bu gurur bizim için değerli.

"EN ZOR ŞAMPİYONLUKLARDAN BİRİYDİ"

Kazandığımız en zor şampiyonluklardan biriydi. Çünkü sezon boyunca yaşadıklarımız ve yaşananlar, başka bir sezonda karşımıza hiç çıkmadı. Bu şampiyonlukta çok emek var.

İç sahada 4-3 kazandığımız Trabzonspor maçını kırılma anlarından biri olarak görüyorum. Abdülkerim'in müdahalesiyle gol yemekten kurtulduk, Batshuayi golüyle galibiyete ulaştık. Abdülkerim'in o müdahelesi hayati bir müdahaleydi. Geldiği günden beri hep üstüne koyuyor.

Son 6 sezonun 4'ünde şampiyon oldu hocamız Okan Buruk. Bu müthiş bir istatistik. Kırdığı rekorlarla başarısını tüm kamuoyuna kabul ettirdi. 152 maça çıkmışız 112 tanesini kazanmışız Okan Buruk'la birlikte. 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa. Bu müthiş bir başarı. Kendimizle yarıştık rekorlarla.

"TAKVİYEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Galatasaray'ın transfer politikası her zaman için var. Şu an çok iyi bir takımımız var ama Avrupa ile yarışmak için takviyeye ihtiyacı olduğunu başkanımız da hocamız da dile getirdiler. Teknik direktörümüzün söyleyeceği bölgelere Avrupa'da başarıyı getirecek oyuncuları takıma kazandırmak amacımız. Bu yıl hedefimiz Avrupa'da başarılı olmak. Gruptan çıkmak bizim için en önemli başarı ayağı