İbrahim Kahveci kimdir?

İktisatçı ve gazeteci yazar İbrahim Kahveci, eski Maliye Bakanı Adnan Kahveci'nin yeğenidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Kahveci, sermaye piyasalarında uzun yıllar araştırmacı olarak çalışmıştır. Bu süreçte, çeşitli yayın gruplarında görüş ve makaleleri yayımlanmıştır.

Gazetecilik kariyerine Yeni Şafak Gazetesi'nde günlük yazılar yazarak başlayan Kahveci, daha sonra Star Gazete ve Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve ekonomi şefliği yapmıştır.

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Karar Gazetesi'nin kuruluşundan bu yana ekonomi şefliği ve ekonomi yazarlığı görevlerini sürdürmüştür. Türkiye ekonomisi üzerine yazdığı makalelerle dikkat çeken Kahveci, gerektiğinde eleştirilerini, gerektiğinde ise övgülerini yazılarında dile getirmiştir.

Ayrıca, Karar Gazetesi'ndeki ekonomi yazarlığının yanı sıra, birçok televizyon kanalında ekonomi ile ilgili programlarda da yer almıştır.